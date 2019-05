Motomondiale: Gp Francia. Marquez pronto a firmare 300a vittoria Honda

Il GP di Francia offrira' alla Honda la prima opportunita' di mettere in carniere la 300a vittoria nella classe regina, un viaggio di 53 anni iniziato con la prima vittoria di Jim Redman sulla RC181 nel 1966.

Marc Marquez, invece, cerca di allungare il vantaggio e Jorge Lorenzo si prepara a tornare davanti. "Abbiamo avuto un weekend molto forte a Jerez e un test produttivo, ma questa e' la MotoGP e dobbiamo continuare a lavorare. Tra una gara e l'altra ho potuto rilassarmi un po' in F.1 a Barcellona e anche la partita di Lipsia contro il Bayern, in sella alla mia moto allo stadio era fantastico e il rumore era incredibile" racconta il campione del mondo. "Le Mans puo' essere un GP difficile, soprattutto con il tempo che e' variabile, quindi dobbiamo essere preparati per qualsiasi condizione. L'anno scorso sono riuscito a vincere qui, ma affrontiamo sempre molta opposizione" conclude Marquez.

"Dopo un weekend difficile, sono contento di poter tornare in sella alla Honda senza troppo tempo tra una gara e l'altra. In passato, sono andato bene in Francia, ma dovremo vedere come andra' questo fine settimana. Il test che abbiamo svolto lunedi' dopo Jerez e' stato produttivo e, soprattutto, ho potuto ottenere piu' tempo sulla moto che dovrebbe aiutarci a capire e migliorare" afferma Jorge Lorenzo.

(ITALPRESS)