Diabete, nuovo dispositivo per i malati siciliani

La Federazione Diabete Sicilia comunica un importante risultato: è stata pubblicata sulla Gurs del 3 maggio, indirizzata ai Commissari delle Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia, la circolare dell'assessorato alla salute che dispone, il sistema Flash Glucose Monitoring – FGM – per il monitoraggio della glicemia alle persone con diabete di tipo 1 e al tipo 2 insulino dipendenti.

«Portiamo a casa un altro importante risultato che si aggiunge a quello dell’anno scorso. Ci riteniamo soddisfatti perché l’Assessore alla Salute ha accolto le nostre istanze» ha commentato il presidente della FDS, Giacomo Trapani. E ancora, aggiunge il presidente, «Auspichiamo che le Aziende Sanitarie dell’isola si attivino a prendere atto di quanto indicato nella circolare dell’Assessore regionale alla Salute, avv. Razza.» Già con Circolare dell’Assessorato Regionale della Salute n. 9 del 3 aprile 2018, l’Assessore Razza aveva garantito, la prescrizione del sistema Flash Glucose Monitoring (FGM) per il monitoraggio della glicemia, alle persone con diabete di Tipo 1, di qualsiasi fascia di età?, anche portatori di microinfusore purché non in possesso di altri sistemi holter.

La novità della nuova Circolare sta nell’aumento del numero dei dispositivi per un totale diecimila per tutta la Regione. Per la precisione: 10.000 lettori di sistema FGM; 260.000 sensori sistema FGM; 6.000.000 strisce reattive per la determinazione della glicemia; 6.000.000 lancette pungidito. Ciascun beneficiario del nuovo sistema di monitoraggio avrà quindi una fornitura di n. 1 lettore, n. 26 sensori annui, n. 600 strisce reattive per la determinazione della glicemia e n. 600 lancette pungidito annue. In base al numero dei pazienti diabetici di tipo 1 e di tipo 2, presenti in ciascuna provincia, ed al loro indice di prevalenza, si è stabilita anche la ripartizione per i nove territori. Aziende Sanitarie Provinciali: Agrigento lettori 890; Asp di Caltanissetta lettori 540; Catania lettori 2.180; Enna lettori 340; Messina lettori 1.290; Palermo lettori 2.470; Ragusa lettori 630; Siracusa lettori 800 e Trapani 860. Le Aziende Sanitarie per le quote spettanti potranno avviare gli ordini della fornitura.