Roma: sgominate due bande rivali, sei arresti

La Polizia di Stato su richiesta della DDA di Roma ha dato esecuzione a 6 misure cautelari in carcere del Tribunale di Roma per tentato omicidio, sequestro di persona, porto abusivo di armi da sparo, esplosione di colpi di arma da fuoco in luogo pubblico e lesioni personali aggravate.

Dalle prime ore di questa mattina e' in corso un'operazione di Polizia Giudiziaria sul litorale romano, nei territori di Acilia, Ostia, Dragona e Dragoncello, volta a scardinare due organizzazioni criminali che si stavano da tempo fronteggiando a colpi d'arma da fuoco per l'egemonia territoriale. La Squadra Mobile di Roma, coadiuvata da personale del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, sta eseguendo 6 misure cautelari e diverse perquisizioni, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia capitolina, nei confronti di due noti gruppi rivali, l'uno collegato alla criminalita' romana, l'altro a quella di matrice campana, attivi nel controllo dello spaccio di sostanze stupefacenti tra Acilia, Ostia e Dragona.

