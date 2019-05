Poste italiane: un murale per l'ufficio postale di Calitri

L'ufficio postale di Calitri (AV) vestira' nuovi colori: le sue pareti esterne sono state dipinte con un murale, ideato e realizzato per Poste Italiane dallo street artist Alaniz. L'opera e' parte della seconda fase del progetto "PAINT - Poste e Artisti Insieme Nel Territorio", che intende promuovere la creativita' dei giovani artisti rendendo al contempo gli uffici postali ancora piu' accoglienti e vicini alle comunita' che li ospitano.

"Il progetto PAINT, inoltre, si integra nel programma dei "dieci impegni" per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall'Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, in occasione dell'incontro con i "Sindaci d'Italia" dello scorso 26 novembre a Roma, ed e' coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l'attenzione che da sempre l'Azienda riserva alle comunita' locali e alle aree meno densamente popolate. L'effettiva realizzazione di tali impegni e' consultabile sul nuovo portale web all'indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni", come si legge in una nota.

Alla cerimonia di presentazione dell'opera sono intervenuti il sindaco di Calitri Michele Di Maio e, per Poste Italiane, il direttore della Filiale di Avellino Giacomo Scibelli. L'opera di Alaniz vuole rappresentare il lato "romantico" del servizio postale.Ai tempi in cui le lettere rappresentavano il mezzo di comunicazione piu' popolare, la figura del postino poteva essere addirittura vitale per ciascuno: il destino poteva cambiare per quanto scritto su un semplice pezzo di carta. PAINT coinvolgera' 20 uffici postali in altrettanti piccoli Comuni.

(ITALPRESS)