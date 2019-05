Milano Arch Week: da martedì 21 maggio

Una settimana di incontri, seminari e dibattiti pubblici sul tema dell'architettura, che vedra' protagoniste le principali firme internazionali, indagare sul tema delle citta'. Da martedi' 21 a domenica 26 maggio torna nel capoluogo lombardo la "Milano Arch Week", rassegna organizzata da Comune di Milano, Politecnico e Triennale, dedicata all'architettura, alle sfide urbane di oggi e al futuro delle citta'.

L'evento, nato all'interno dell'ateneo di piazza Leonardo Da Vinci per un pubblico di nicchia, si e' trasformato in pochi anni in un ricco palinsesto di appuntamenti diffusi capaci di coinvolgere tutta la citta'. "Avviare un'iniziativa e' semplice: bastano una bella idea e dei contenuti. E' mantenerla nel tempo e darle continuita' la vera sfida - ha commentato il rettore del Politecnico Ferruccio Resta -. Noi oggi siamo dei pionieri un po' come lo furono gli inventori del Salone del Mobile e del Fuorisalone, ma siamo convinti di poter candidare Milano ad essere una piattaforma di conoscenza nell'ambito dell'architettura".

Archistar internazionali del calibro di Mario Botta, Ma Yansong e Kunle' Adeyemi, ma anche i piu' promettenti giovani architetti italiani, dialogheranno su molti temi, tra i quali la rigenerazione urbana, la sostenibilita' ambientale e il futuro di Milano.

(ITALPRESS)