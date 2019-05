Aperitivi d'impresa a Scicli, con Gaetano Torrisi

Aperitivi d’impresa a Scicli, Gaetano Torrisi spiega come gestire feedback e recensioni online. Proseguono gli appuntamenti con affermati imprenditori organizzati dalla scuola di formazione Imbastita Business Campus per condividere idee e buone pratiche.

Giovedì 16 maggio alle ore 18,30 nei locali di Contrada Imbastita ci sarà, Gaetano Torrisi - imprenditore, docente presso l’Università di Siena. Torrisi, consulente esperto di marketing e comunicazione - parlerà di “Giudizi e recensioni online: problemi o possibili opportunità?”. Un tema, questo, cruciale e di strettissima attualità per albergatori, titolari di una struttura turistico-ricettiva, ristoratori, professionisti e imprenditori in genere, operanti in un mercato che è fatto sempre più da conversazioni sulla rete. Nel suo intervento, spiegherà come gestire i feedback e i giudizi dei clienti, specie quando questi hanno una valenza negativa.

All’interno del vasto mondo di internet, infatti, l’immagine e la credibilità di un’azienda sono frutto dei commenti e giudizi dei clienti che usufruiscono di beni e servizi. L’evento è gratuito ma per motivi organizzativi, è necessario prenotare e confermare la partecipazione.