Premio Quasimodo Modica: ecco gli studenti premiati

Premiazione giovedì 23 maggio al Teatro Garibaldi di Modica, alle ore 17,30, dei 49 studenti finalisti della XI Edizione del Premio di Poesia Salvatore Quasimodo “La terra impareggiabile”, organizzato dal Caffè Letterario “S. Quasimodo”.

Saranno il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, e l’assessore alla cultura, Maria Monisteri, a dare il saluto di benvenuto ai finalisti in apertura della serata. Agli studenti, appartenenti ai vari ordini e gradi scolastici, verranno assegnati Premi consistenti in Coppe e Diploma dal 1 al 3 posto, Targhe con menzioni speciale e Diploma ai classificati dal 4 al 10 posto, e il Medaglione Quasimodo e Diploma ai classificati dall’11 al 15 posto. A tutti verrà anche donata una confezione di prodotti dolciari con il cioccolato di Modica. Anche questa XI Edizione del Premio risulta divisa in tre sezioni: la prima, per la scuola primaria, in memoria dell’insegnante Concetta Nicastro; la seconda, per le scuole medie inferiori, in memoria del poeta ed umanista Giorgio Candiano; la terza, per le scuole medie superiori, in memoria dello storico modicano Giovanni Modica Scala.

Confermate anche le Sezioni dei Premi speciali, dedicate alla memoria del giornalista Giorgio Buscema, di Grazia Minicuccio, la cui omonima Associazione promuove raccolte di fondi per la realizzazione di opere di interesse sociale in Congo nella diocesi di Butembo – Beni e del giornalista Giovanni Spampinato, vittima di mafia sul tema “La legalità e la giustizia, valori fondamentali della società. Ci sarà anche un “Premio speciale della Giuria”, in memoria dello scrittore e docente modicano Mario Agosta. Le tre Giurie del Premio presiedute dal Presidente del Caffè Quasimodo Domenico Pisana e composte da Franca Cavallo, Silvana Blandino, Gianni Di Giorgio ed Elia Scionti per la Scuola primaria; Salvatore Paolino, Antonella Monaca, Giovanna Drago, Carmelo Di Stefano, Lino Gatto, per la Scuola media; Grazia Dormiente, Daniela Fava e Lucia Trombadore per la Scuola Superiore, hanno selezionato, su complessivi 340 partecipanti, 45 finalisti e quattro vincitori dei Premi speciali.

Questi gli studenti finalisti che verranno premiati: Sezione “Concetta Nicastro” – Scuola primaria - Istituto Comprensivo “Quasimodo” di Ragusa: Giulia Cafiso; - Scuola “Giacomo Albo” di Modica: Salvatore Boncoraglio, Nicoletta Carpenzano e Giulio Spadaro; - Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani” di Modica: Carlotta Assenza, Christian Modica, Giulio Migliore, Ilde Poidomani e Gaia Cataudella; - Istituto Comprensivo “C. Amore” di Modica: Nicolò Cannata; - Istituto Comprensivo “Cap. Puglisi” di Acate: Elena Bushi, Ludovica Nicolosi e Fabiana Spaneschi; - Istituto Comprensivo “L. Capuana”, sedi di Giarratana e Monterosso: Livia Battaglia, Giulio Giaquinta; Sezione “Giorgio Candiano” – Scuola Media Inferiore - Istituto Comprensivo “L. Da Vinci” di Ispica: Gaia Zocco, Sofia Quartarone, Giulia Abbate, Luna Terribile, Daria Masetti, Anastasia Sydorenko, Manuela Stornello, Clelia Di Gregorio.

Istituto Comprensivo “Cap. Puglisi” di Acate: Salvatore Cilia; Scuola Media Giovanni XXIII di Modica: Giuseppe Ortisi, Bianca Emmolo; Istituto Comprensivo “Capuana” sedi di Giarratana e Monterosso: Maria Elena Arcieri, Giovanni Vona, Sonia Scollo, Emanuela Santoro, Alice Canzoniero, Marta Minardi, Erica Giucastro; Sezione “Giovanni Modica Scala” – Scuola Media Superiore - Liceo Classico “Umberto I” di Ragusa: Paola Di Stallo; - Liceo Scientifico “Galilei – Campailla” di Modica: Sofia Mammana, Nicolò Iemulo, Daria Minio, Giulia Manenti; - Liceo Classico “Galilei – Campailla” di Modica: Gloria Giurato, Edgarda Di Martino, Gaia Torchi, Jessica Pace, Francesca Terranova, Gloria Caccamo, Anastasia Lucia Occhipinti, Elena Giuca; - Liceo Artistico “Galilei- Campailla” di Modica: Jeremy Charlie Moncada, Andrea Manuela Palermo, Sofia Loggia.