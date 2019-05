Metal Madness in mostra a Ragusa

A Breath of Fresh Air è il titolo del ciclo di mostre che White Garage e Aurea Phoenix organizzano a Palazzo La Rocca di Ragusa Ibla in questa estate 2019. Si tratta di iniziative che portano un’aria diversa rispetto al consueto panorama culturale siciliano.

Metal Madness è la prima mostra del ciclo. Inaugura il 18 maggio alle 18.30 e si terrà fino al 6 luglio 2019, tutti i giorni della settimana dalle 9.00 alle 19.00. In un’epoca in cui la freddezza dell’intelligenza artificiale (AI) influenza sempre più i comportamenti e i gusti delle persone, i lavori di Fabrice Bernasconi Borzì e Simone Caruso apportano una sana “follia”. Un “follia metallica” che ribadisce la centralità della consapevolezza umana in un mondo in cui le macchine hanno cominciato a “pensare” al nostro posto. Gli oggetti in precario equilibrio di Fabrice e le intuizioni mitopoietiche di Simone, tracciano percorsi paralleli di riappropriazione del proprio immaginario.

I giovani artisti siciliani si confrontano così con la contemporaneità e con i fregi di uno dei più bei palazzi di Ragusa e della Sicilia barocca.