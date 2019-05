Dà in escandescenza in un parcheggio a Modica, arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica hanno tratto in arresto un giovane di origini nigeriane per violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. L’intervento dei militari era stato richiesto ieri intorno alle 13.00 da alcuni cittadini che si trovavano nel parcheggio del Centro Commerciale La Fortezza di Modica.

Un cittadino straniero stava dando in escandescenza, minacciava di colpire i presenti, urlava frasi prive di significato e si presentava in evidente stato di alterazione psichica. I Carabinieri sono intervenuti con due pattuglie in pochi minuti, hanno individuato l’uomo che, nel frattempo i sanitari del 118 provavano a far salire sull' ambulanza per un trattamento sanitario. L’uomo non si voleva sottoporre alle cure, ed ha, inizialmente buttato l’olio contenuto in una bottiglia di vetro addosso ad un militare, e, successivamente, con la bottiglia vuota ha provato a ferire i Carabinieri. La saldezza di nervi, la prontezza di riflessi e la professionalità dei militari ha permesso di trarre in arresto l’uomo e sottoporlo alle cure del caso. Uno dei Carabinieri è rimasto ferito ed ha riportato alcuni giorni di prognosi.

Al termine dell’operazione ripresa da diversi cittadini presenti nel parcheggio, Samson Imariabe, di 25 anni è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari a disposizione del PM di turno della procura di Ragusa, dott. Rota.