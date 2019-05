Contro un mare di plastica con Fare Verde Vittoria

Il nostro Mare, come gli oceani del mondo, è diventato una "zuppa di plastica". Ogni giorno in Italia consumiamo circa 6mila tonnellate di plastica di vario genere che per oltre metà diventano rifiuti. Si stima che oltre 731 tonnellate di questi rifiuti plastici vengono dispersi nel nostro Mediterraneo. Per questo, sabato 18 Maggio dalle ore 9.30 fare Verde Vittoria vi da appuntamento a Cammarana.

In concomitanza con tante realtà territoriali della Sicilia, Associazioni, studenti, cittadini o semplicemente Esseri Umani, siciliani e non, Fare Verde invita tutti insieme a dare il buon esempio, ripulendo porzioni di territorio, uniti nell’impegno di far crescere una cultura ecologica tesa a recuperare quel rapporto di rispetto che ormai l’uomo moderno ha perso nei confronti della Natura. Appuntamento Sabato a Scoglitti dalle ore 9.30, Spiaggia di Cammarana, un’area importante da dove risalgono le nostre origini, l'antica città greca di Kamarina presso la foce del fiume Ippari, un tempo navigabile e fino agli '60 dalle acque cristalline (allora non occorreva un buon depuratore!); infine ciò che rimane della meravigliosa zona dunale (dove si trovava il famoso Maccone Re).

Alle Autorità preposte saranno denunciati eventuali ritrovamenti di rifiuti speciali.