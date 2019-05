Foce dell'Irminio, escursione tra ginepri e lentischi

"L'Associazione Grotte alte" di Vittoria organizza per domenica 26 Maggio una nuova escursione in un luogo tutto da scoprire, la Foce dell'Irminio. Tra Marina di Ragusa e Playa grande, zona riserva naturale, lungo la costa meridionale della Sicilia dirimpetto all'Africa, in un sito che è stato miracolosamente risparmiato dalla cementificazione selvaggia.

Si camminerà tra la terra ed il mare...sotto la guida di Carmiliano Raffaele, coadiuvato dallo staff Grotte Alte. Una eescursione rivolta a tutti dai sette anni in sù. È vietato da regolamento introdurre animali nella riserva. Lunghezza circa 7 km. E' consigliato equipaggiamento da trekking, pantaloni lunghi, Kway, maglietta e calze di ricambio, berretto per il sole e crema solare. Merenda e pranzo a sacco. Obbligatoria la prenotazione. Appuntamento domenica 26 maggio a Marina di Ragusa presso stazione di rifornimento Iblea petroli per le 8.30.