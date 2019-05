Giro 2019: a Viviani terza tappa ma giuria lo declassa, vittoria Gaviria

Il corridore colombiano della UAE Team Emirates Fernando Gaviria ha vinto la terza tappa del Giro d'Italia, da Vinci ad Orbetello di 220 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati Arnaud Demare (Groupama - FDJ) e Pascal Ackermann (Bora - Hansgrohe), vincitore della seconda tappa.

In realta', a tagliare per primo il traguardo era stato il campione italiano Elia Viviani (Deceuninck - Quick-Step), successivamente declassato dalla giuria per aver commesso una irregolarita' nello sprint ai danni di Matteo Moschetti. La classifica generale rimane immutata, con lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) che in virtu' della vittoria nella prima tappa a cronometro con arrivo a Bologna, rimane in rosa con 19" di vantaggio su Simon Yates e 23" su Vincenzo Nibali. Domani e' in programma la quarta tappa: da Orbetello a Frascati di 235 chilometri.

(ITALPRESS)