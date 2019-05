Figc: Palermo retrocesso in Serie C

Palermo retrocesso in serie C. Questa la decisione presa dalla sezione disciplinare del Tribunale nazionale federale in merito al deferimento della societa' rosanero nell'ambito del procedimento per le presunte irregolarita' gestionali tra il 2014 e il 2017.

Accolta dunque in toto la richiesta della Procura Figc, anche per quanto riguarda Giovanni Giammarva, all'epoca presidente del Palermo, e Anastasio Morosi, ai quali e' stata inflitta un'inibizione rispettivamente di due e cinque anni. Inammissibile, invece, il deferimento nei confronti dell'ex patron Maurizio Zamparini. "Il Collegio - si legge nel dispositivo - ritiene che il quadro emerso dalle vicende sopra descritte appare in tutta la sua gravita', idoneo a porre in evidenza il compimento di una sistematica attivita' volta ad eludere i principi di sana gestione finanziaria e volta a rappresentare in maniera non fedele alla realta' lo stato di salute della societa' deferita.

A fronte di tali circostanze, e' derivato il compimento di attivita' chiaramente elusive, idonee a non fotografare la reale situazione della societa', proseguite ininterrottamente dal 2015 al 2018 e aventi il loro apice relativamente al bilancio al 30 giugno 2016 le cui alterazioni, per quanto risulta dagli atti oggetto del giudizio, hanno consentito di conseguire l'iscrizione al campionato di calcio 2017/2018. A fronte, pertanto, delle riconosciute responsabilita' degli odierni deferiti ed in ragione della gravita' degli illeciti, il Tribunale ritiene di accogliere le richieste formulate dalla Procura Federale".

(ITALPRESS)