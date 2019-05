Dieta per dimagrire veloce: menù settimanale

La dieta per dimagrire veloce è semplice da seguire. Basta seguire alcune regole per perdere peso subito, fino a 5 kg in una settimana. La prima cosa da fare per perdere 5 kg in una settimana è bere tanta acqua ogni giorno, fino a un litro e mezzo.

Poi bisogna evitare birra e alcolici in genere ma anche frullati e energy drink, oltre alle cosiddette bevande light che contengono tutte circa 100 calorie ma non soddisfano il nostro appetito. Durante la settimana vanno assolutamente aboliti alcuni cibi, ecco quali. I cibi a base di grano come pane e riso bianco, pasta e pizza, alimenti che possono favorire la formazione di gas creando gonfiore addominale. Inoltre questi carboidrati semplici vengono assimilati velocemente dall'organismo così da stimolare il senso di fame che ci porterà a mangiare ancora. Evitate anche i dolcini a fine pasto o durante la giornata, un piccolo sacrificio che vi permetterà di non ingerire calorie in eccesso.

Si possono invece inserire nella propria alimentazione giornaliera i cibi prodotti a base di farine integrali, ogni giorno due o tre porzioni di verdura senza però eccedere con sale e olio: per condire preferite aceto e spezie. I carboidrati complessi e le verdure donano un maggiore senso di sazietà facendoci quindi mangiare di meno e inoltre, l'acqua contenuta nelle verdure, ci aiuta contro la ritenzione idrica. A pranzo o a cena preferite una porzione di salmone fresco cotto in umido e un’insalata di pomodoro o una porzione di carne bianca ai ferri e una porzione di verdure lessate.

Per lo spuntino di metà mattina e la merenda pomeridiana si può optare per un frutto di stagione o un tè verde o una tisana. Durante la dieta vanno consumate anche tisane drenanti. E’ importante per dimagrire in salute svolgere una regolare attività fisica giornaliera o di almeno 3 volte a settimana. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare a qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie.