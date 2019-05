Turismo: Gattinoni, investimenti per 2 milioni

Investimenti per due milioni sono stati annunciati da Gattinoni Mondo di Vacanze, in occasione della convention annuale "Jump to the future", incentrata sul tema "Il coraggio di osare", che si e' svolta in Sicilia. Circa 600 i partecipanti, oltre 400 agenzie di viaggio e protagonisti del mondo del turismo, dirigenti di tour operator, catene alberghiere, compagnie crocieristiche e aeree ed enti.

"Nel 2019 - ha detto il presidente del Gruppo Franco Gattinoni - investiremo 2 milioni di euro nel network. Lo facciamo per il senso di responsabilita' che nutriamo verso le agenzie e perche' crediamo che solo investendo si possa progredire. Chiediamo alle agenzie di contraccambiare la fiducia, gestire al meglio strumenti e visibilita' che ne derivano. Chiediamo loro di scegliere, se fare un salto verso il futuro, se sposare la strategia dell'innovazione". Gattinoni ha parlato di mercato e strategie, introducendo le importanti novita' dei cinque pilastri su cui si fonda il network e intervistando alcuni tra i piu' grandi manager del turismo, in un clima di trasparenza.

