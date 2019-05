Altamura: nasce il primo Museo del Pane

E' stato presentato il primo Museo del Pane in Puglia, che sara' inaugurato ad Altamura il 17 maggio alla presenza del presidente Nazionale di Confindustria Vincenzo Boccia, del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e di numerosi esponenti del mondo imprenditoriale.

L'idea nasce dalla volonta' di far conoscere un pezzo di storia del territorio, ma anche della storia di una famiglia, quella di Vito Forte che da' il nome al museo e che dal 1956 ha fatto di una piccola azienda di panificazione una grande impresa. 37mila metri quadrati, 143 dipendenti, 600 quintali di pane prodotto sei giorni su sette, 1800 punti vendita serviti di cui 20 paesi distribuiti sui cinque continenti. Sono questi i numeri di Oropan spa, un'azienda conosciuta in tutto il mondo per aver saputo coniugare tradizione e innovazione nel settore dei prodotti da forno.

"Noi siamo la seconda manifattura d'Europa e riteniamo che dare conto della storia attraverso il museo del Pane di Altamura sia un elemento fondamentale che puo' diventare anche attrattivo per il territorio, come accede in altre parti d'Europa" afferma il presidente di Confindustria Bari e Bat, Domenico De Bartolomeo.

