Incidente stradale a Modica: 5 feriti

E’ di cinque feriti il bilancio di un pauroso incidente stradale verificatosi domenica sera a Modica e sul quale sta lavorando la polizia locale per fare luce sulle cause e le responsabilità. Si sono scontrate frontalmente una Peugeot 206 condotta da un 36enne rosolinese, G.L., che trasportava la moglie e i suoi figli minori, e una Fiat Bravo, alla cui guida era un modicano, G.C., 39 anni.

L’impatto è stato violentissimo. La peggio è toccata alla donna, V.P., 37 anni, anche lei di Rosolini, che è in prognosi riservata, ricoverata all’Ospedale Maggiore, dove è stata trasportata insieme a tutti gli altri feriti dalle ambulanze del 118. Feriti anche i bambini che hanno riportato prognosi di sette giorni, mentre i due conducenti guariranno in venti giorni ciascuno. L’incidente si è verificato in Viale Michelica Musebbi Calincantoni, alla periferia della città. I due veicoli sono stati sequestrati ed è stato informato il magistrato di turno.

Il Nucleo di Pronto Intervento della polizia locale ha dovuto chiudere per un paio d’ore l’arteria con la collaborazione degli agenti del Commissariato.