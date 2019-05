Incidente motociclistico a Ragusa, non ce l'ha fatta Gianni Corallo

Dopo avere lottato per quasi due mesi, è morto ieri a Catania Gianni Corallo, il 26enne ragusano, rimasto vittima di un incidente stradale autonomo avvenuto nei primi giorni del mese di marzo, mentre si trovava a bordo della sua amatissima moto, una Honda.

Le sue condizioni, a seguito di una rovinosa caduta, erano subito apparse gravissime ed il giovane era stato trasportato all'Ospedale Cannizzaro di Catania, dove alla fine il suo cuore ha smesso di battere. In queste ore, tantissimi i messaggi di cordoglio sui social, per ricordare Gianni e la sua passione per le moto che purtroppo gli è stata fatale. Gianni era socio dell'associazione Old Class Motorcycles.