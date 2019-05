Serie A. il Toro stende in rimonta il Sassuolo

Il Torino ha battuto, in rimonta, per 3-2, il Sassuolo, alimentando i sogni europei dei tifosi granata. Allo stadio "Olimpico - Grande Torino", nel lunch match della terzultima giornata della serie A, Belotti e compagni hanno ribaltato la situazione nella ripresa, grazie a una doppietta proprio del "Gallo" (con una perla in rovesciata) e al sigillo di Zaza.

Nel primo tempo, invece, i neroverdi erano andati avanti nel punteggio con un bel gol di Bourabia, espulso a seguire (per una discutibile e severa doppia ammonizione). In precedenza, al quarto d'ora, Belotti aveva fallito un calcio di rigore. Inutile, ai fini del risultato, il momentaneo 1-2, siglato da Lirola. Con questo successo i granata si sono portati a quota 60, momentaneamente al sesto posto della classica della massima categoria, scavalcando la Roma, in attesa del match di stasera fra i giallorossi e la Juventus. Fermo a 42 punti, in decima posizione, il Sassuolo.

(ITALPRESS)