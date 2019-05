Serie A. Spal-Napoli 1-2, decide Mario Rui nel finale

Il Napoli vince al fotofinish contro la Spal grazie al 2-1 conquistato allo stadio Paolo Mazza nella 36^ giornata di Serie A. Ha ben poco da dire la gara di Ferrara, in termini di classifica e di obiettivi stagionali. Ne viene fuori pero' una partita non spettacolare, ma godibile.

La squadra di Ancelotti costruisce molto, trovando in Milik l'uomo piu' ispirato del pomeriggio, protagonista di almeno tre occasioni pericolose. Il merito dei padroni di casa e' difendere con ordine e non permettere ai partenopei di concretizzare. La partita da' la possibilita' ad Ancelotti di sperimentare nuove soluzioni tattiche, come l'accentramento di Callejon e Younes alle spalle di Milik: il tedesco, dopo venti minuti anonimi, inizia a far vedere le proprie qualita' tecniche. Le sfoggia soprattutto a inizio ripresa quando, al 49', confeziona l'assist decisivo per Allan, che con un tiro a giro trova il gol dello 0-1.

La Spal non si da' per vinta e il finale e' entusiasmante, complice il fallo di Luperto su Floccari e l'inevitabile calcio di rigore in favore della Spal. Dal dischetto all'84' si presenta Petagna che non sbaglia l'1-1. La gioia dura poco perche' all'88' il bolide di Mario Rui riporta il Napoli in vantaggio con la rete del definitivo 1-2 anche se i ferraresi tentano fino all'ultimo di centrare il meritato pareggio. Le tante occasioni create pero' non bastano ad allontanare la sfortuna e le parate di Meret.

