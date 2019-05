Serie A. colpi salvezza per Empoli e Udinese

Empoli e Udinese continuano la loro corsa verso la salvezza. Toscani e friulani si impongono in trasferta rispettivamente contro Sampdoria (2-1) e Frosinone (3-1) e mettono in ulteriore difficolta' il Genoa, con Bologna-Parma di domani che assume una particolare importanza.

Dopo il successo del Torino in rimonta sul Sassuolo nel lunch match, non sono mancati i gol negli unici due match di domenica pomeriggio. Gran colpo dell'Empoli, che incassa la seconda vittoria consecutiva sbancando per 2-1 il Marassi blucerchiato: Quagliarella resta a secco, nella ripresa - dopo un primo tempo sostanzialmente piacevole ed equilibrato, con un palo centrato da Caputo - gli uomini di Andreazzoli ingranano la marcia giusta e passano con Farias, su assist di Traore', e con Di Lorenzo, che mette dentro il rigore (fallo di Tonelli sullo scatenato Farias) che Audero aveva respinto a Caputo. In pieno recupero soddisfazione per Quagliarella: perfetto il penalty (Veseli su Sau) trasformato dal capocannoniere, che sale a 26 reti stagionali.

Tutto facile per l'Udinese a Frosinone. Contro una squadra che da una settimana e' gia' in B, i bianconeri di Tudor mettono subito le cose in chiaro grazie alla doppietta di Okaka (splendido in particolare il primo gol) e al sigillo di Samir. 3-1 il finale allo Stirpe, perche' il Frosinone riesce a realizzare la rete della bandiera con Dionisi. E' sorpasso al Genoa, fermo a 36, con due punti di vantaggio mantenuti sull'Empoli, e aggancio al Bologna a quota 37 (il Parma e' a 38). Tutto ancora da giocare per l'ultimo posto per evitare la B.

(ITALPRESS)