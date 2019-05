Olimpiadi 2026, Malagò: obiettivo 24 giugno, partita da vincere

"Il traguardo e' il 24 giugno, abbiamo 40 giorni davanti dobbiamo portare Milano Cortina ai Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026 perche' portera' grandi benefici al mondo dello sport e all'impiantistica. Sarebbe il coronamento di una serie di eventi e' una grandissima partita e noi speriamo di farcela".

Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malago' intervenuto a Sky Sport 24, a proposito del pronunciamento del Cio previsto per il 24 giugno. Sulla concomitanza tra la finale di Coppa Italia di calcio e gli internazionali di Tennis a Roma il presidente del Coni dice: "All'inizio di ogni stagione sportiva diciamo sempre speriamo non capiti la finale di coppa Italia di calcio al centro degli internazionali di tennis. Puntualmente accade. Mercoledi' ci sara' il probabile esordio di Roger Federer, ma la macchina organizzatrice reggera'. Non esiste un posto dove in un'unica giornata cosi' tanta gente assiste a eventi sportivi cosi' importanti".

(ITALPRESS)