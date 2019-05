Dieta ipocalorica menù settimanale per dimagrire

La dieta ipocalorica con menù da 1000 calorie al giorno può far dimagrire fino a 3 kg in una settimana. E’ una dieta semplice da seguire e si basa su una alimentazione molto varia. Ma vediamo cosa si mangia nello schema dietetico della dieta ipocalorica menù giorno per giorno.

La colazione e lo spuntino di metà mattina è sempre lo stesso. Colazione con un infuso oppure caffè e un frutto. Merenda: infuso oppure latte scremato e frutta. Lunedì: pranzo con verdure soffritte con un cucchiaio di olio e aglio, un filetto di vitella e due pezzi di frutta. Cena: trota bollita, brodo vegetale o pomodori in insalata e un frutto. Martedì: pranzo con insalata di lattuga e pomodoro o consommé e una frittata da due uova. Cena: insalata da due patate media, un pomodoro con un cucchiaio di olio e limone e un frutto. Mercoledì: pranzo con carne o pesce o pollo al forno bollito o alla piastra. Cena: fagiolini verdi con pomodoro o ripassati.

Giovedì: pranzo con una porzione di riso con funghi e un’insalata mista.Cena: petto di pollo alla piastra, un’insalata mista. Venerdì: pranzo con asparagi con salsa vinaigrette, 4 o 5 costolette d’abbacchio con minor quantità di grasso o una fettina di fegato di vitella alla piastra, due pezzi di frutta. Cena: piselli con prosciutto, con un cucchiaio di olio e una porzione di verdure lessate. Sabato: pranzo con verdure ripassate con poco olio, o insalata di carote grattugiate, con limone e un cucchiaio di olio o un avocado in insalata, o broccoli e una seppia alla piastra. Cena: un filetto di carne di vitella e una porzione di verdure cotte al vapore.

Domenica: pranzo con una fettina di fegato o trota bollita, insalata di scarola. Cena: omelette di due uova, formaggio fresco e due pezzi di frutta. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare a qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffrre di varie patologie.