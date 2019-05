Maltempo, Coldiretti: primavera maledetta, milioni di danni

Una primavera "maledetta" segnata da eventi estremi che hanno purtroppo causato vittime e provocato milioni di euro di danni alle coltivazioni agricole per i violenti temporali con pioggia abbondante accompagnata da grandine che a macchia di leopardo hanno colpito le campagne, dopo un inverno caldo e siccitoso.

E' quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti in riferimento all'ultima ondata di maltempo straordinario che sta attraversando l'Italia, dopo un inverno in cui sono cadute in Italia 1/3 di precipitazioni in meno, secondo l'analisi della Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr. "Pioggia abbondante, tempeste di ghiaccio e vento forte stanno sferzando la Penisola in una stagione particolarmente delicata per l'agricoltura con le semine, le verdure e gli ortaggi in campo e le piante che - sottolinea la Coldiretti - iniziano a fare i primi frutti. La grandine e' l'evento piu' temuto dagli agricoltori in questo momento perche' i chicchi si abbattono sulle verdure e sui frutteti e - spiega la Coldiretti - spogliano le piante compromettendo i raccolti successivi, dopo un anno di lavoro.

Nelle zone interessate dal maltempo sono particolarmente concentrate le coltivazioni di frutta e - precisa la Coldiretti - sono state stese a protezione le reti antigrandine che tuttavia non ancora sufficientemente diffuse". "Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia dove l'eccezionalita' degli eventi atmosferici e' ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che - conclude la Coldiretti - si manifesta con una piu' elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni nei campi con costi per oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne".

