Europee: scontro Salvini-Di Maio è referendum lo disse pure Renzi

La nuova sfida a distanza tra i due "soci di maggioranza" dell'esecutivo si combatte sulle imminenti elezioni europee. Da un lato Salvini che parla apertamente, tirando un parallelo con le consultazioni di fine maggio, di un vero e proprio referendum.

"Il 26 maggio sara' un referendum, non sono elezioni europee. Svegliate chi ancora dorme se sperate in qualcosa di nuovo. Dove governa la Lega mi sembra che la differenza si veda". Ma Luigi Di Maio non perde tempo nel replicare con una chiosa polemica: "L'ultimo che ha parlato di referendum e' stato Renzi e non gli e' andata bene".

