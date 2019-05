Vittoria senza ambulanza medicalizzata

Vittoria privata dell'ambulanza medicalizzata. Interviene Valentina Tagliarini di Idea Liberale. Idea Liberale ritiene sbagliata, grave e inammissibile la decisione assunta dai vertici della sanità regionale di privare la città ipparina dell'ambulanza medicalizzata. “Così – spiega Valentina Tagliarini – si fanno due passi indietro.

L’ambulanza in questione è stata privata anche dell'infermiere, rendendola una semplice ambulanza base con autista e soccorritore per il caricamento e trasporto dei pazienti. Al contrario, le più recenti e corrette linee guida dicono che invece si deve agire sul posto, azioni per cui medico e infermiere sono imprescindibili. Ricordiamo, ad esempio, che Ragusa ha ben tre ambulanze che operano sul territorio comunale ma nessuno si è sognato di spostare la medicalizzata su Marina di Ragusa per la stagione estiva. Da adesso per i codici gialli e rossi nella città ipparina bisognerà attendere l'arrivo della medicalizzata da Comiso, considerando le tortuose strade di collegamento e l'incognita del passaggio a livello sempre in agguato.

Riteniamo tutto ciò inaccettabile. A tutela della salute dei cittadini di Vittoria e del suo comprensorio ci attiveremo in ogni sede per cercare di fare in modo che questa sconsiderata scelta possa essere rivista”.