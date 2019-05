Le stelle del cinema a Comiso per beneficenza

Lo stadio comunale di Comiso, il Peppe Borgese, si illumina di “stelle” con la partita per la legalità. Sabato 18 maggio partita di beneficenza giocata tra due squadre: quella degli attori contro quella dei magistrati. “Se vi capitassero in giro per le strade, attori del calibro di Franco Oppini, Giuseppe Zeno, Fabio Fulco, Raffaello Balzo, Ciro Esposito e tanti altri ancora, non state vaneggiando".

Così dichiara scherzosamente l’assessore Manuela Pepi. Saranno qui, in carne ed ossa venerdì 17 maggio e sabato 18 maggio, per la partita per la legalità. Fanno parte della squadra Nazionale Italiana Attori, che giocherà la partita contro la squadra Rappresentativa Magistrati Italiani. Si tratta di una partita di beneficenza il cui ricavato andrà ad alcune associazioni di volontariato che saranno rese note nei prossimi giorni. La partita si giocherà sabato 18 maggio alle ore 11.00, mentre venerdì 17 alle ore 17.00 presso il teatro Naselli, si terrà il convegno: “Il bullismo nella scuola e nello sport”.

I nostri uffici – conclude la Pepi – sono già attivi per info e prenotazioni, basta chiamare lo 0932- 748276 negli orari d’ufficio”.