Allerta gialla per maltempo oggi, domenica 12 maggio, in Sicilia. Lo annuncia il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia. Sul sito si legge: dal primo pomeriggio e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti di burrasca occidentali, con rinforzi di burrasca forte.

I mari saranno molto mossi e sono previste mareggiate lungo le coste esposte. I temporali sono previsti in tutte le province, da Palermo a Messinna, a Catania e a Ragusa.