Superbike: Gp Italia. Rea vince gara 1 davanti a Bautista-2

Jonathan Rea interrompe il monopolio di Alvaro Bautista. Primo successo stagionale per il pilota del Kawasaki Racing Team, che si aggiudica il primo round del Gran Premio d'Italia davanti allo spagnolo.

Dopo aver fatto una partenza impeccabile, il quattro volte campione del mondo (72esima vittoria per lui nel WorldSBK e la numero 128 per la Kawasaki) e' riuscito a superare il poleman Chaz Davies all'uscita del Tamburello. Il pilota Ducati poi, alla curva Acqua Minerali, e' stato costretto a ritirarsi per un problema tecnico permettendo a Rea di scappare e a Bautista di passare in seconda posizione. Alle loro spalle Tom Sykes davanti a un Michael van der Mark impegnato in una gara in rimonta, che l'ha visto scattare dall'ottava casella e risalire fino alla quarta davanti ad Alex Lowes, Leon Haslam e Toprak Razgatlioglu.

Mentre la situazione in pista si stava stabilizzando, Rea ha consolidato il suo vantaggio allontanandosi da Bautista di sette decimi al giro. Lo spagnolo e' comunque riuscito a scappare dalla battaglia contro Sykes che invece ha dovuto difendere la sua quarta posizione mentre van der Mark precedeva Lowes e Razgatlioglu era gia' arrivato in sesta posizione davanti ad Haslam. Ma un problema meccanico ha frenato Sykes e alla fine il terzo posto se l'e' preso il turco del team Puccetti, imponendosi su Van der Mark e Haslam. Dopo una complicata Superpole, Marco Melandri e' riuscito a migliorarsi in gara piazzandosi davanti a Lowes e a Michael Ruben Rinaldi che e' arrivato ottavo al traguardo.

Notevole il risultato della wildcard Lorenzo Zanetti, nono in Gara 1 davanti a Reiterberger.

