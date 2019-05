I consigli di Vitality contro la cellulite e per dimagrire

Il centro Vitality viene in aiuto alle donne alle prese con problemi di cellulite e per questo ha creato un programma mirato che si chiama "Soda e Snella". A proposito di cellulite confida alle donne che esistono metodi che non servono a nulla e metodi veramente efficaci. E allora iniziamo a parlare proprio di questo!

Metodi che tutti consigliano ma che non servono a nulla. Metodo numero 1: Creme anti-cellulite. Queste creme contengono varie sostanze che secondo le pubblicità che vediamo in tv dovrebbero inibire l’accumulo di grasso nelle zone dove la cellulite è presente. Strofinare una crema sul corpo per inibire l’accumulo del grasso equivale a far uscire un genio strofinando una lampada. Nella realtà, alcune di queste creme inducono un gonfiore temporaneo che riduce la comparsa di cellulite. Ma dopo un po’ l’effetto svanisce e tutto ritorna come prima.

Metodo numero 2: Macchinari anti cellulite. Questi moderni e costosissimi dispositivi promettono di “rompere le cellule di grasso”, ma in realtà il tuo aspetto lo migliorano per pochi minuti non offrendo alcun risultato a lungo termine. Quindi, come avrai capito bene, questi 2 metodi tanto pubblicizzati in realtà sono solo un’imponente e crudele trovata pubblicitaria che gioca con le aspettative di trasformazione e i sogni di milioni di donne ma che nella realtà si trasformano in una perdita di soldi e tempo! Diffida da tutto ciò che promette un grande risultato velocemente e senza fare sacrifici, perchè di sicuro nasconde dietro una piccola o grande fregatura.

Questo te lo garantisco al 100%! Vuoi invece una volta per tutte avere le armi giuste per combattere e vincere la cellulite e avere le gambe e i glutei che ti meriti? In questo caso i passi da seguire sono semplici: 1)- Perdere grasso corporeo se sei in sovrappeso; 2)- Aumentare la massa muscolare se sei sottopeso; 3)- Aumentare la circolazione sanguigna e linfatica con esercizi di stretching fasciale, mobilità articolare e propriocettive. Ecco cosa devi fare quindi nel concreto! Metodo numero 1): SOLLEVARE PESI! L’attività di sollevamento pesi è il modo più efficace per stimolare il flusso sanguigno e il drenaggio linfatico, i nemici numero 1 della cellulite.

Inoltre l’aumento della massa muscolare che deriva da questo tipo di allenamento, ti permetterà di avere un aspetto più compatto della pelle proprio come se indossassi un leggins o una magliettina attillata.NO, non preoccuparti, non diventerai mai muscolosa come un uomo. Al contrario, l’incremento della massa muscolare farà apparire il tuo corpo più sodo e snello!!! Metodo numero 2): OMEGA 3 Tra i molti benefici degli omega-3 c’è quello della stimolazione alla produzione di collagene che favorisce l’eliminazione della cellulite. Puoi acquisire omega 3 con gli alimenti (ne è ricco il pesce azzurro, sardine, alici, sgombro) o puoi acquisirlo tramite integratori.

Questi due sono i metodi naturali più efficaci in assoluto!!!! Almeno se il tuo obiettivo è avere gambe e glutei da far morire di invidia le tue amiche e dal desiderio il tuo partner! Ma non basta purtroppo conoscere soltanto cosa NON fare e cosa fare per eliminare la cellulite e ed essere fiera del tuo corpo. Bisogna passare all’azione. E il miglior modo di passare all’azione è provare il percorso di allenamento anti cellulite Soda e Snella ideato per le donne che hanno poco tempo a disposizione e vogliono in breve tempo guardarsi allo specchio con orgoglio e soddisfazione.