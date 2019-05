Immigrazione: Di Maio in dl sicurezza bis nulla su rimpatri

"Sono deluso dal decreto sicurezza bis perche' non ci sono i rimpatri. Non vorrei che fosse la solita iniziativa per coprire il caso Siri, all'interno del testo non vedo grandi novita' sui rimpatri, che sono il vero tema. Da quella bozza si evince che non c'e' nulla sui rimpatri".

Lo ha detto il vicepremier e ministro, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a margine del Forum delle associazioni familiari, a Roma. Il capo politico del M5S ha anche parlato di altri temi dell'agenda di governo: "Sto chiedendo da sette giorni alla Lega un tavolo su salario minimo e flat tax. Gli amici della Lega sono impegnati in altro, se sono ancora offesi sul piano personale sulla vicenda Siri direi che non e' il caso".

(ITALPRESS)