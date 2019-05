Governo: Zingaretti tra Di Maio e Salvini solo finte polemiche

"Io sono tutti i giorni tra la gente, sono tra le persone combattendo per le Europee, per un'Europa della crescita, non si puo' tornare indietro". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite de "'L'intervista" di Maria Latella su Sky Tg24. "Io non faro' mai il buffone e non diro' mai bugie - ha aggiunto Zingaretti - Tra Di Maio e Salvini solo finte polemiche, io tento di rimanere me stesso e credo che anche per questo motivo oggi i sondaggi ci danno oltre il 20%".

"Nuovo decreto sicurezza? Noi stiamo parlando di salvare la vita di un essere umano per 5 mila euro, questo decreto non si puo' chiamare sicurezza, c'e' un imbroglio nei nomi che si usano anche nei nomi dei decreti, qua non si parla di sicurezza. Assumano piu' personale delle forze dell'ordine. Questo decreto non si fara' mai, e' solo l'ultima pagliacciata tra Lega e M5S", ha proseguito il governatore del Lazio.

(ITALPRESS)