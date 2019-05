Vasta operazione carabinieri al mercato di Vittoria VIDEO

I carabinieri della Compagnia Carabinieri di Vittoria, nella giornata di ieri, nell’ambito di una vasta attività svolta all’interno del mercato ortofrutticolo del comune di Vittoria, hanno identificato oltre 50 persone e sottoposti a controllo diversi veicoli riconducibili a 3 aziende agricole concessionarie di altrettanti box del mercato oltre ad aver ispezionato anche un bar situato all’interno del citato mercato.

L’operazione è stata coordinata dalla Compagnia Carabinieri di Vittoria unitamente ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ragusa. A seguito del mirato servizio ispettivo, finalizzato alla prevenzione e repressione del lavoro sommerso e alla verifica della corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, i Carabinieri hanno adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale al proprietario di un’azienda agricola per aver impiegato 1 lavoratore irregolare su 3, accertando violazioni amministrative in materia di lavoro per un totale di oltre 6.000,00 euro circa.

Tale operazione segue un’intensa e penetrante opera informativa svolta in sinergia tra la Compagnia Carabinieri di Vittoria e il reparto speciale del N.I.L. di Ragusa, volta al monitoraggio del fenomeno in questione e all’individuazione degli obiettivi d’interesse da controllare.