Gara One dB Show & One Tuning Show al "Luxury Garage" di Modica

Luxury Garage apre domani le porte ad un evento legato strettamente al mondo dei motori. Domani, domenica 12 maggio, una intera giornata dedicata agli appassionati del Tuning e delle competizioni car audio. A Modica dalle 9.00 del mattino alle 20.00 Gara One dB Show & One Tuning Show 2X con esibizioni e mostre.

Luxury Garage, punto di riferimento per la musica live, l'organizzazione di eventi e feste, la ristorazione e l'intrattenimento, ospita naturalmente anche manifestazioni dedicate prettamente ai motori. Domani l'appuntamento è soprattutto rivolto agli appassionati del car audio e del tuning, ma sarà anche un'occasione per stare insieme e divertirsi per l'intera giornata, sul posto anche la possibilità di rifocillarsi con prodotti di qualità. L'appuntamento è al "Luxury Garage" nel Polo Commerciale di Modica sulla SS 115, gli show si svolgeranno presso il piazzale Conbipel.