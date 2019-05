Domani a Modica edizione primaverile di "Ammano ammano"

Artigianato e prodotti del territorio protagonisti a Modica domani, domenica 12 maggio, con il Market ecosostenibile promosso dall'associazione Ammanoammano. Si tratta di un’edizione primaverile ampliata e ricca di sorprese, con un occhio alla sostenibilità ambientale.

L’associazione culturale Ammanoammano, dopo il successo dell’edizione natalizia, ritorna a “far fiorire” la sua sede e gli spazi circostanti, trasformando la piazzetta di via Resistenza Partigiana in un luogo di festa dove passare una domenica primaverile. Lo spazio urbano adiacente la sede dell'associazione diventerà un contenitore per più di 40 artigiani provenienti da tutta la Sicilia orientale che esporranno le proprie creazioni tra design, abbigliamento, illustrazione, ceramiche, gioielli, borse, vinili, cosmetici, prodotti biologici e un barber shop in perfetto stile vintage. Ci sarà anche Erin L’ink con una selezione di tatuaggi a tema primaverile.

Immancabile il cibo di strada di Albacara con gustosissimi formaggi di capra, Cantina Frasca famiglia di viticoltori, Quattro Sensi pasticceria sciclitana, Sanapu con deliziose marmellate e confetture, Sarah Ruta con miele e saponi biologici, Ficupala col suo furgone di street food, le specialità del Panificio Cicero, i torroni di Dolci Terroni, la birra artigianale di U Caratieddu Putia Sicula e Akraispirits con un distillato di miele che racconta storie antiche e vecchie tradizioni legate alla MagnaGrecia. A colorare i banchi le profumatissime piante di Gli Aromi di Enrico Russino, Giuseppe e Valentina con le loro piante grasse nordafricane, i vasetti creativi e tiny garden di Federica Vero e Chiara Modica.

Il programma prevede inoltre una serie di eventi per grandi e piccini: è possibile partecipare al laboratorio di giardinaggio creativo “Mamma la piantiamo” di Francesca Adamo e Valeria Emmolo, a quello di incisione e stampa a tema fiori e piante di Fatti di segni, realizzare degli orecchini ad uncinetto con Maria Antonia Cannata del canale youtube Lo Provo io, o creare nuovi scenari con i sassi nel workshop per bambini di Marzia Carabetta. Ad accompagnare la giornata, la selezione rock in vinili di Andrea Marchese e Fabio Boccadifuoco. Alle 19.00 infine è prevista una performance musicale live in cui chiunque è invitato a portare il proprio strumento per unirsi a Giovanni Fiore, Ennio Maltese e Vincenzo Toro in una formidabile jam session.

Appuntamento dalle 10 alle 20.00 in via Resistenza Partigiana 25, nella piazzetta antistante l’ex Azasi, per supportare arte e artigianato.