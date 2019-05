Siracusa, solidarietà al giornalista Gaetano Scariolo

"Piena e totale solidarietà al giornalista Gaetano Scariolo". A dirlo è il deputato nazionale del M5S, Filippo Scerra, che interviene sul vile atto intimidatorio subìto dal cronista siracusano del Giornale di Sicilia, al quale è stata incendiata l'auto. "Quello del giornalismo, ancor di più quello d'inchiesta, è un valore primario che deve essere costantemente garantito ma soprattutto tutelato.

Per questo oggi più di ogni altro giorno non posso non schierarmi al fianco di Scariolo che da anni con i suoi articoli mette in luce le zone d'ombra della nostra provincia. L'augurio è che le forze dell'ordine possano quanto prima risalire ai responsabili per consegnarli alla giustizia".