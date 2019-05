Davide, 15 anni, è scomparso a Siracusa

Ancora nessuna notizia di Davide, 15 anni, allontanatosi stamani dalla sua casa di Siracusa dopo avere lasciato un bigliettino in cui spiegava con poche parole che a causa di incomprensioni con la famiglia non sarebbe più tornato.

I familiari hanno denunciato subito i fatti agli inquirenti ed hanno spiegato che Davide si è alzato presto come normalmente fa ogni giorno per andare a scuola con il suo scooter, ma lì non è mai arrivato. I genitori si sono rivolti alla Polizia che avrebbe già trovato il motorino del ragazzo, ma di lui nessuna traccia. La mamma di Davide anche su Facebook si rivolge a tutti per avere notizie al più presto del figlio.