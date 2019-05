Catania: traffico droga da Spagna e Sud America, 16 arresti

La Guardia di Finanza di Catania ha eseguito un'ordinanza di misure cautelari in carcere nei confronti di 16 persone. Sono accusate di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e, nello specifico, al commercio di hashish, marijuana, cocaina ed eroina.

L'indagine denominata "Stop and Go", ha consentito tra gennaio 2016 e maggio 2017 di arrestare 27 persone per traffico di stupefacenti e ha portato al sequestro complessivo di circa 100 kg. di hashish, 70 kg. di marijuana, 10 kg. di cocaina e 4 kg. di eroina. Gli stupefacenti sequestrati, destinati al mercato della Sicilia orientale, avrebbero fruttato alle irganizzazioni criminali oltre 5 milioni di euro. L'indagine dei finanzieri del G.I.C.O. di Catania ha permesso di disarticolare due distinte associazioni, aventi la loro base operativa a Catania con ramificazioni attive in Italia (Torino, Siena e Reggio Calabria) e all'estero (Spagna e Sud America).

