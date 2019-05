Dieta per dimagrire pancia: menù settimanale

La dieta per dimagrire la pancia può far dimagrire di crica 2 kg in una settimana e perdere peso mangiando ogni giorno senza stress. Per avere gli effetti desiderati occorre seguire delle regole, ecco quali.

Ogni giono appena svegli bisogna bere un bicchiere di acqua tiepida o un bicchiere di acqua e succo di limone. A pranzo e a cena non devono mancare mai verdure di stagione, cotte o crude (rucola, cetrioli, zucchine, pomodori, cicoria, melanzane, lattuga, peperoni, sedano, bietola) condite con un cucchiaio di olio e limone. Inoltre bisogna si possono consumare tutte le erbe aromatiche che possono sostituire il sale o ridurne drasticamente il consumo edue cucchiai d’ olio al giorno. Infine limitare, o meglio, eliminare il consumo di alcol ed eventualmente optare per un bicchiere di buon vino. Evitare le bibite o scegliere quelle light.

Ma vediamo cosa si mangia in una settimana nella dieta per dimagrire la pancia. Tutti i giorni: colazione con un tè verde o caffè d’ orzo e 3 fette biscottate integrali cn un cucchiaino di miele. Spuntino del mattino: yogurt magro con mirtilli. Lunedì: pranzo con 80 g di gnocchi di patate alla salvia. Spuntino: due kiwi. Cena: 150 g di petto di pollo e 60 g di pane integrale. Martedì: pranzo con 70 g di riso integrale allo zafferano. Spuntino: una ciotola di fragole. Cena: 60 g di pane integrale, 200 g di pesce (palombo o merluzzo) condito con pomodoro, olive nere e origano.

Mercoledì: pranzo con 70g di pennette con melanzane e pomodoro. Spuntino: una mela. Cena: 150 g di coniglio al forno e 60 g di pane integrale. Giovedì: pranzo con 70/80 g di spaghetti integrali al tonno. Spuntino: una pesca. Cena: 80 g di ricotta magra; 60 g di pane integrale. Venerdì: pranzo con 70/80 g di riso alle zucchine. Spuntino: due kiwi. Cena: 150 g di petto di pollo al limone e salvia; 60 g di pane integrale. Sabato: pranzo con pasta integrale e zucchine. Spuntino: una mela o una pera. Cena: 200 g di pesce condito con pomodoro, olive nere e origano e 60 g di pane integrale.

Domenica: pranzo con 70 g di gnocchi al pomodoro e basilico. Spuntino: due fette di ananas. Cena: 150 g di petto di tacchino al limone e rosmarino; 60 g di pane integrale. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere al proprio medico o ad uno specialista prima di cominicare qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete. Ogni dieta pubblicata sul nostro sito è indicativa in quanto è fondamentale rivolgersi ad un medico che possa preparare un programma dietetico personalizzato per la singola persona.