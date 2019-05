Adr-Air China, dal 12 giugno volo diretto Roma-Hangzhou

All'auditorium dell'Ara Pacis di Roma, Aeroporti di Roma e Air China hanno presentato il nuovo collegamento fra Roma Fiumicino e Hangzhou, che sara' attivo dal 12 giugno. I voli saranno operativi tre volte a settimana - mercoledi', venerdi' e domenica - con partenza alle 12.10 da Fiumicino e arrivo alle 6.35 (+1) locali.

Air China, che in questo caso volera' con un Airbus 330-200, opera sul mercato italiano da oltre 30 anni. Con la citta' di Hangzhou diventano 10 le destinazioni cinesi connesse con Roma. Fausto Palombelli, direttore marketing e sviluppo aviation di Aeroporti di Roma, ha sottolineato le varie opportunita' che possono essere colte dal collegamento con la nuova citta': "E' un momento importante per il vettore storico, che assume ulteriore importanza dal fatto che Hangzhou ospita l'head quarter di Ali Baba. "Una prospettiva molto interessante anche per le opportunita' di business, quindi.

Sicuramente gli ottimi rapporti diplomatici e politici facilitano questo iniziative. Dal 2014, il volume di traffico e' cresciuto del 60%. Quest'anno chiuderemo con quasi 900.000 passeggeri", ha concluso Palombelli.

