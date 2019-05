Basilicata: Bardi ufficializza squadra Governo, Fanelli vicepresidente

Il governatore lucano, Vito Bardi ha presentato oggi a Potenza, nel corso di un incontro con i giornalisti, i componenti della giunta regionale. A Francesco Fanelli (Lega) - nominato vicepresidente dell'esecutivo - e' stata assegnata la delega alle Politiche agricole e forestali.

Gli altri rappresentanti della squadra di governo sono: Donatella Merra (Lega), che si occupera' di Infrastrutture e Mobilita', i due esponenti di Forza Italia, Rocco Leone (Salute e politiche sociali) e Francesco Cupparo (Attivita' produttive, lavoro, formazione e sport) e l'unico fra gli esterni, per Fratelli d'Italia, Gianni Rosa (Ambiente ed Energia). "Oggi - ha detto il presidente - e' giorno importante, perche' finalmente viene presentata la giunta. Nello scegliere i componenti della squadra di governo ho valutato tre aspetti: il risultato elettorale e quindi voti espressi dai lucani, poi la competenza e la professionalita'".

"La giunta in Basilicata e' arrivata prima di quella in Sardegna? La formazione della giunta non e' una gara di velocita'. Evidentemente in Sardegna hanno problemi diversi rispetto ai nostri", ha detto Bardi, rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo esecutivo lucano. "Da un punto di vista dei colloqui che ho avuto con i rappresentanti nazionali e locali delle forze in campo - ha spiegato - c'e' stata sempre la massima disponibilita' e convergenza. E' importante riuscire a dare una risposta ai cittadini in tempi brevi.

Avrei potuto optare per una giunta di professionisti esterni, ma ho ritenuto piu' giusto non farlo: sia perche' la in Basilicata non mancano le professionalita', sia perche' portare esterni sarebbe stato in contrasto con un'armonia politica che nel centrodestra c'e' stata sin dall'inizio".

