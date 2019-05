Banca Sistema, utile netto a 4,5 milioni nel primo trimestre

Il Cda di Banca Sistema ha approvato i risultati consolidati al 31 marzo, chiusi con un utile netto pari a 4,5 milioni. Il margine di interesse, pari a 14,7 milioni e' in aumento del 7%, grazie alla crescita degli impieghi, sia del factoring che del CQ ed il maggior contributo del portafoglio titoli.

Le commissioni nette, pari a 4 milioni, risultano in forte aumento (+12%), grazie alla crescita delle commissioni attive del factoring (+27%).Il margine di intermediazione si attesta a 19,3 milioni, in aumento del 7%, grazie alla crescita del business. Le rettifiche di valore nette per deterioramento crediti ammontano a 2,6 milioni in aumento, ma in linea rispetto all'ultimo trimestre del 2018, per l'evoluzione degli impieghi factoring verso la P.A. (che contribuiscono per 2,2 milioni). Alla formazione dell'utile netto ha contribuito il risultato della vendita della partecipazione del 10% del capitale sociale in Axactor Italy, per circa 565 mila, partecipazione riclassificata tra le attivita' in via di dismissione gia' nel bilancio al 31 dicembre 2018.

(ITALPRESS)