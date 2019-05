Formula1: Gp Spagna. Vettel: vogliamo vincere tutte gare che rimangono

Sebastian Vettel si presenta al via della gara di Barcellona senza nessuna vittoria e con 35 punti da recuperare su Bottas, al momento leader del mondiale piloti con una sola lunghezza di vantaggio su Hamilton. "Non importa quanto sei indietro.

Quello che conta e' prendere punti importanti e prima lo faremo e meglio sara'" dice il tedesco della Ferrari nella conferenza stampa di presentazione del Gran Premio di Spagna. "Noi lavoriamo sodo per migliorare la macchina. Abbiamo portato qualche nuovo pezzo gia' a Baku e anche qui ci sara' un nuovo set per cercare di renderla piu' veloce, da prima fila in ogni gran premio. Ci manca qualcosa ma nel complesso il pacchetto che abbiamo e' abbastanza buono" afferma il quattro volte campione del mondo che non si lascia demoralizzare dal confronto con le prime quattro gare della passata stagione.

"Ogni anno e' diverso - dice -. Ma il morale e' alto. Il team e' in ottime condizioni e dopo qualche nuovo pezzo introdurremo anche un nuovo motore e pensiamo di poter essere piu' veloci"."La macchina e' andata bene nei test che abbiamo effettuato qui prima del mondiale e poi siamo arrivati in Australia e non siamo riusciti a ripetere quanto di buono mostrato e non avevamo le stesse sensazioni. In questo avvio di stagione abbiamo avuto alti e bassi, ma dentro di noi sappiamo che la macchina e' forte, dobbiamo solo mettere insieme i pezzi del puzzle.

Dobbiamo cercare di capire e di migliorare per fare in modo che non si ripetano piu' queste situazioni negative. Sara' interessante vedere se ci riusciremo tra qualche giorno quando avremo gli aggiornamenti" aggiunge Seb. Abbiamo ancora l'opportunita' di vincere il titolo come i nostri avversari. Nel team abbiamo tante persone intelligenti. Noi stiamo lavorando per rendere la macchina la piu' veloce sulla griglia per vincere tutte le gare che rimangono".

