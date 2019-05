Il Tottenham e' in finale di Champions League grazie alla vittoria per 3-2 contro l'Ajax nella semifinale di ritorno. All'andata, a Londra era finita 1-0 per i lancieri. La squadra inglese affrontera' il Liverpool il 1° giugno a Madrid.

Le reti: nel primo tempo al 5' De Ligt, al 35' Ziyech; nella ripresa tripletta di Lucas Moura (55', 59' e 95'), assoluto protagonista per la squadra di Pochettino.

(ITALPRESS)