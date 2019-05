Unesco Giovani cerca nuovi soci anche in Sicilia

Unesco Giovani cerca nuovi soci. Sono iniziate a tal proposito selezioni in tutta Italia, bando apero anche in Sicilia. Se hai tra i 20 e i 35 anni e pensi anche tu che la cultura, la scienza e l’educazione siano i pilastri per lo sviluppo e il progresso del nostro Paese. Sei convinto dell’importanza della promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale d’Italia?

Hai entusiasmo e voglia di metterti in gioco? Entra nel team ed unisciti alla più grande associazione giovanile per l’UNESCO! Anche la regione Sicilia sta cercando 5 nuovi soci. Sono cinque gli ambiti di ricerca: Educazione; Fundraising, Progettazione Europea e Crowdfunding; Comunicazione; Organizzazione di eventi; Tesoreria. I soci regionali selezionati andranno ad affiancare il Rappresentante Regionale dell’Associazione ed i soci già presenti a livello locale. Il bando è scaricabile dal sito www.unescogiovani.it.

Le domande, corredate di curriculum vitae, lettera motivazionale (in formato PDF) e breve video di presentazione (della durata massima di 1 minuto, da inviare tramite un link privato su un canale a scelta del candidato, preferibilmente YouTube) dovranno essere inoltrate a mezzo posta elettronica all’indirizzo: giovaniunesco.sicilia@gmail.com entro e non oltre le ore 12.00? del giorno 19 maggio 2019.