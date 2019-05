Dieta perdere peso e dimagrire subito: menù completo

La dieta per perdere peso e dimagrire di un kg in 5 giorni è semplice da seguire. Si basa sul consumo di proteine e tanta frutta e verdura. E’ tra le diete lampo più seguite per dimagrire subito. Ma vediamo cosa si mangia ogni singolo giorno.

Lunedì: colazione con un caffè senza zucchero e un frutto di stagione. Pranzo:150 gr. di filetto di manzo, insalata mista. Cena: 200 ml. di passato di verdure, 80 gr. di arrosto di tacchino, pomodori. Martedì: colazione con un tè verde, 2 fette biscottate, 1 arancia. Pranzo: 200 ml. di brodo sgrassato, 140 gr. di tacchino, carote lesse. Cena: 100 gr. di roastbeef, cavolo verza, 2 albicocche. Mercoledì: colazione con un caffè senza zucchero e una spremuta di pompelmo, 2 biscotti secchi. Pranzo: 140 gr. di pollo, peperoni al forno. Cena: 130 gr. di manzo ai ferri, fagiolini, una mela.

Giovedì: colazione con un caffelatte, una fetta biscottata, 1 pera. Pranzo: 2 uova, piselli. Cena: 200 ml. di passato di verdure, 150 gr. di merluzzo. Venerdì: colazione con un caffè senza zucchero, una spremuta di arancia o un pompelmo e due biscotti. Pranzo: 150 gr. di fegato, broccoletti. Cena: insalata di pollo, una mela verde. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie. Infine ricordiamo che si tratta di uno schema dietetico indicativo non adatto a tutti e che la dieta va sempre preparata da un medico in base alla persona, all’età e allo stile di vita.