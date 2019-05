Dieta per dimagrire le gambe: menù completo

La dieta per dimagrire le gambe prevede il consumo di alcuni alimenti che mirano a drenare i liquidi in eccesso. E’ una dieta che può far perdere peso, fino a 2 kg in pochi giorni.

La regola fondamentale è quella di bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno e varie tisane drenanti al finocchio o al tarassaco. Gli alimenti previsti nella dieta per dimagrire le gambe sono vari e riducono il gonfiore delle gambe attaccando la cellulite. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta per dimagrire le gambe in un esempio di menù giornaliero. Colazione con un bicchiere di latte di soia con caffè o orzo, 30 gr. di pane sciapo con 2 cucchiaini di marmellata light oppure 1 yogurt bianco, 3 gallette di riso con un velo di miele oppure 200 gr. di frutta a pezzetti, un caffè o tè.

Un’altra alternativa per la colazione può essere: una spremuta di arancia, un tè al limone con 4 fette integrali ai cereali o un frullato con 150 gr. di frutta e 200 ml. di latte scremato, una caffè caffè. A pranzo le opzioni sono: 70 gr. di penne integrali con punte di asparagi e grana e un’insalata di finocchi e carote crudi alla julienne oppure 70 gr. spaghetti integrali al sugo, un’insalata di fagioli lessi e cipolle rosse o ancora 70 gr. riso integrale alle zucchine e grana e una porzione di asparagi al vapore. A cena ci sono varie opzioni: 200 gr. polpo e 200 gr. patate con prezzemolo, un’insalata mista o 180 gr. tacchino alla griglia con verdure miste alla griglia oppure 180 gr. merluzzo, spinaci con limone e pepe, grana o ancora 180 gr. petto di pollo alla griglia con aceto balsamico e germogli di soia saltati con qualche goccia di salsa di soia.

Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete.