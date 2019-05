Dieta detox menù per dimagrire in 3 giorni

La dieta detox dei tre giorni aiuta a dimagrire di un chilo ed è disintossicante. E’ tra le diete dimagranti più seguite dopo le feste. E’ una dieta semplice e facile da seguire. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta detox dei tre giorni.

Primo giorno: colazione con un tè verde (drenante e ricco di antiossidanti) e tre gallette di riso con un velo di miele. Spuntino: una macedonia di frutta fresca. Pranzo: 150 g di insalata belga (depurativa) saltata in padella con 2 cucchiaini di olio di oliva extravergine, 80 g di riso semintegrale. Merenda: due fette di ananas. Cena: 150 g di nasello al vapore, 200 g di finocchi e tre gallette di riso oppure di mais. Secondo giorno: colazione con un tè verde, due fette biscottate integrali con un velo di marmellata light o di miele. Spuntino: una pera. Pranzo: 150 g di germogli, 80 g di orzo (diuretico).

Merenda: un budino di soia. Cena: 120 g di pollo alla griglia, 200 g di carote (ricche di antiossidanti) saltate in padella e tre gallette di mais. Terzo giorno: colazione con un caffè d'orzo (diuretico) e latte di riso (antigonfiore), tre gallette di riso e tre cucchiaini di confettura di mela cotogna. Spuntino: un pompelmo rosa. Pranzo: 150 g di cicoria, 80 g di pasta di farro (non favorisce i gonfiori addominali) semintegrale condita con un cucchiaio di salsa di pomodoro. Merenda: latte di riso con un cucchiaino di cacao in polvere. Cena: 100 g di arrosto di vitello, broccoli (antiossidanti) a vapore e 50 g di riso (è antigonfiore) lessato oppure cotto al vapore.

Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie. Infine ricordiamo che si tratta di uno schema dietetico indicativo non adatto a tutti e che la dieta va sempre preparata da un medico in base alla persona, all’età e allo stile di vita.