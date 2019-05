Bonus assunzioni under 35, intervento di Minardo

Manca il decreto attuativo per il bonus assunzioni under 35, che dopo un anno resta ancora fermo al palo. Intervento del deputato nazionale Nino Minardo. Il decreto dignità ha previsto solo per il biennio 2019-2020 un esonero contributivo per favorire l’occupazione destinato ai datori di lavoro che assumono under 35.

Peccato però che tale disposizione non può essere attuata perché non è ancora regolamentata: manca infatti il decreto ministeriale e la conseguente circolare Inps. Un impedimento che ha mandato in confusione gli interessati. L'on. MInardo ha chiesto al Presidente del Consiglio e ai Ministri del Lavoro, Sviluppo Economico ed Economia e Finanze i motivi della mancata emanazione del decreto attuativo e li ha invitati ad attivarsi nel più breve tempo possibile per sbloccare la situazione. Ad oggi, ad un anno dall’entrata in vigore del decreto dignità, il provvedimento ministeriale non è ancora stato diffuso: i datori di lavoro infatti confidavano sul provvedimento per dirimere ogni dubbio.

Il decreto Dignità, tanto pubblicizzato, ogni giorno mostra i suoi lati oscuri e le notevoli criticità che bloccano crescita e lavoro.