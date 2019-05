Università, a Tor Vergata la settimana della cultura sportiva

Cultura e sport insieme non solo per il tempo libero, ma come stile di vita. Giunge alla X edizione la Settimana della Cultura Sportiva (6-10 maggio), un appuntamento che coinvolge oltre all'Universita' degli Studi di Roma "Tor Vergata", anche tutto il territorio romano, in particolare la periferia di Roma-Est, il Municipio Roma VI delle Torri e i Comuni limitrofi.

La cerimonia inaugurale si e' svolta presso la Facolta' di Economia alla presenza dei rappresentanti delle Istituzioni ed esponenti del mondo dello Sport, tra i quali il Rettore dell'Universita' degli Studi di Roma "Tor Vergata" Giuseppe Novelli e il Presidente del CONI Giovanni Malago'. Nell'ambito di questa manifestazione, si e' svolta oggi la Festa dello Sport, 10 ore di attivita' all'aria aperta dove sara' possibile conoscere e praticare discipline sportive come il golf e il mini-golf, la boxer, badminton e tanto altro ancora. La Festa dello Sport, il cuore della Settimana della Cultura Sportiva, e' curata dal CUS, il Centro Universitario SportivoRoma "Tor Vergata" e dall'Accademia Nazionale di Cultura Sportiva.

"Questo evento rappresenta un binomio di partecipazione tra l'Universita' e il CUS - ha spiegato Filippo Corti, segretario generale CUS Tor Vergata - lo scopo e' quello di sensibilizzare le persone e il territorio all'importanza dei valori dello sport che sono gli stessi dell'Universita', condivisi tramite progetti comuni".

(ITALPRESS)